Ди Каприо и Мускетти начали работу над экранизацией «Машины времени»

Аргентинский кинорежиссер и сценарист Андрес Мускетти и американский актер Леонардо Ди Каприо начали работу над экранизацией романа «Машина времени» британского писателя Герберта Уэллса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что Мускетти, более всего известный по фильмам ужасов «Оно», займет режиссерское кресло, а Ди Каприо будет продюсировать киноленту.

Реклама

Выпуском фильма займутся Warner Bros. и Paramount.

Дополнительные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо захотел стать продюсером ситкома.