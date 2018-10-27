Создатели «Пиратов Карибского моря» избавились от Джонни Деппа в новом фильме

Один из создателей «Пиратов Карибского моря», сценарист Стюарт Битти рассказал, что исполнитель роли пирата Джека Воробья актер Джонни Депп не пример участия в перезапущенной версии фильма. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам Битти, создатели серии фильмов решили внести в проект кардинальные изменения в связи с низкими кассовыми сборами предыдущих картин. Также отмечается, что на их решение повлиял возраст Деппа, которому летом исполнилось 55 лет.

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Уточняется, что к работе над новой версией проекта будут привлечены создатели «Дэдпула».

Ранее сообщалось, что студия Disney начала переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предложено написать сценарий для перезапуска «Пиратов Карибского моря».