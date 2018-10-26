Путин: Караченцов был подлинной звездой

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной актера театра и кино, народного артиста РСФСР Николая Караченцова.

Путин не мог не отметить огромный талант Караченцова. «Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», в котором служил многие годы», — написал президент в траурной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью», — отметил Путин, добавив, что уход Караченцова – это невосполнимая утрата не только для родных и близких, но и для всех россиян.

Николай Караченцов скончался утром 26 октября после долгой болезни.