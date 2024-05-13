Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве РТУ МИРЭА закрыли на карантин

В Москве технологический университет МИРЭА закрыт на карантин из-за кори

close
100%
РТУ МИРЭА

Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА закрыт на карантин из-за вируса кори, студенты переведены на дистанционное обучение. Об этом говорится в пресс-службе учебного заведения в Telegram-канале.

«В соответствии с приказом №1019 с 14 по 24 мая все занятия в РТУ МИРЭА будут проводиться в дистанционном формате, а кампусы будут закрыты», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что колледжи кибербезопасности и программирования продолжат учиться очно.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете студентов нескольких корпусов отправили на длительный дистант. Как выяснил Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной тому послужил положительный результат анализов на корь одного из студентов философского факультета.

Как рассказали учащиеся вуза, 20 дней посещать занятия в очном режиме не будут студенты Института наук о земле, а также историки и философы. Информацию петербуржцы получили из оповещения по электронной почте. Согласно сообщениям, до 15 мая будут закрыты три корпуса высшей школы.

Обучающиеся корпусов и проживающие в общежитиях вуза сдают анализы на антитела к инфекции. Также тех, кто не получил прививку в детстве, пригласили пройти вакцинацию в Николаевской больнице.

Ранее врачи обвинили в росте заболеваемости корью в России непривитых мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами