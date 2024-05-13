В Москве РТУ МИРЭА закрыли на карантин

Российский технологический университет (РТУ) МИРЭА закрыт на карантин из-за вируса кори, студенты переведены на дистанционное обучение. Об этом говорится в пресс-службе учебного заведения в Telegram-канале.

«В соответствии с приказом №1019 с 14 по 24 мая все занятия в РТУ МИРЭА будут проводиться в дистанционном формате, а кампусы будут закрыты», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что колледжи кибербезопасности и программирования продолжат учиться очно.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном университете студентов нескольких корпусов отправили на длительный дистант. Как выяснил Telegram-канал «Mash на Мойке», причиной тому послужил положительный результат анализов на корь одного из студентов философского факультета.

Как рассказали учащиеся вуза, 20 дней посещать занятия в очном режиме не будут студенты Института наук о земле, а также историки и философы. Информацию петербуржцы получили из оповещения по электронной почте. Согласно сообщениям, до 15 мая будут закрыты три корпуса высшей школы.

Обучающиеся корпусов и проживающие в общежитиях вуза сдают анализы на антитела к инфекции. Также тех, кто не получил прививку в детстве, пригласили пройти вакцинацию в Николаевской больнице.

Ранее врачи обвинили в росте заболеваемости корью в России непривитых мигрантов.