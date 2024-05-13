Генштаб ВСУ отправил резервы в Харьковскую область

В Харьковскую область направлены резервные силы украинской армии на фоне того, что Вооруженные силы РФ значительно продвинулись на Харьковском направлении. Об этом сообщает начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает РИА Новости.

«Сегодня утром противник активизировался в районе Волчанска. Происходят боевые столкновения. Оперативно реагируем на перемещение войск противника и привлекаем резервы. Если бы резервы не были подготовлены за последние два месяца, то ситуация была бы значительно хуже», — следует из сообщения.

До этого сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил, что «угрозы наступления на Харьков» нет. При этом он сообщил, что Вооруженные силы Украины под Харьковом находятся в трудном положении. В Генштабе ВСУ также отметили сложность оперативной обстановки на Харьковском направлении.

12 мая командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что российская армия начала окружать Волчанск и в городе уже начались бои. При этом глава военной администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили, комментируя ситуацию изданию «Общественное», заявил, что город находится под контролем ВСУ.

Ранее обозреватель американского издания Forbes заявил, что наступление российских войск под Харьковом может быть ловушкой для ВСУ.