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Медведев оставил послание сопернику после победы на матче «Мастерса»

Медведев оставил послание сопернику на камере после выхода в 1/8 финала Рима

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев после победы над сербом Хамадом Меджедовичем в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме оставил сопернику послание. Об этом пишет «Чемпионат.com».

«Был слишком агрессивен», — написал Медведев на камере, и добавил улыбку.

Встреча, которая продлилась 2 часа 50 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5. Сербский теннисист занимает 121-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведев семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

В 1/8 финала турнира российский теннисист поборется с представителем США Томми Полом, который занимает 14-е место в рейтинге ATP.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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