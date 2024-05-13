В Белгородской области запущена сирена ракетной опасности

В Шебекинском округе Белгородской области объявлена угроза ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сказано в сообщении от 22:54 по мск.

В ночь на 13 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород.

12 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

Из-за попадания украинского снаряда подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж. В подъезде было 40 квартир. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

11 мая Гладков сообщал, что поселок Красное в Шебекинском городском округе попал под обстрел ВСУ. Глава региона уточнял, что в результате были повреждены линии электропередачи, без света частично остаются жители сел Красное и Муром.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.