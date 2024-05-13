В Пензенской области будут судить лудомана, который задолжал знакомым более 2,6 млн рублей

Жителя Заречного, который потратил деньги знакомых на ставки, будут судить за мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Пензенской области.

С 2018-го по 2023 год зареченец брал взаймы крупные денежные суммы у 11 своих знакомых. Он говорил им, что вернет деньги с процентами, известно, что некоторые пострадавшие думали, что инвестируют в банкротство юридических лиц на территории Москвы. Другие отдавали ему сбережения под иными предлогами, а затем довольствовались ложными обещаниями. За пять лет мужчина задолжал более 2,6 млн рублей, эти деньги он потратил на ставки в букмекерских конторах и возврат предыдущих долгов.

«Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство в форме патологического влечения к азартным играм, что не лишало его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и возможности руководить ими», — уточнили в прокуратуре.

Потерпевшие предъявили иски к обвиняемому, он уже частично возместил нанесенный им ущерб и признал свою вину. Теперь ранее не судимому 30-летнему мужчине грозит реальный срок.

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