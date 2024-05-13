Таксист прострелил бедро 68-летнему пассажиру, который сделал ему замечание

В Москве таксист выстрелил в пассажира, который сделал ему замечание. Об этом пишет Сапа.

По данным Telegram-канала, 51-летний Александр, работающий таксистом в «Яндексе», опоздал на вызов к 68-летнему преподавателю. Оказавшись в салоне, пожилой мужчина, уставший ждать машину, упрекнул водителя за опоздание.

Пассажир и таксист поссорились, последний в какой-то момент достал травмат и без предупреждения выстрелил жертве в ногу.

На допросе стрелок заявил, что несколько лет назад нашел оружие в салоне своей же машины и не стал сдавать в полицию. Его задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее таксист из Барнаула пригрозил топором юноше на электросамокате.