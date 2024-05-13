Стало известно о готовящемся визите госсекретаря США на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на три источника.

Конкретные даты в материале не называются, однако отмечается, что службы безопасности перекроют дороги в Киеве во вторник и среду.

До этого американская газета Hill писала, что украинский лидер Владимир Зеленский недоволен новым пакетом помощи от Соединенных Штатов на сумму $400 млн, поскольку Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо оружие на фронте, а не просто объявления о предоставлении помощи.

10 мая Блинкен заявлял, что в рамках очередного пакета по оказанию военной помощи США поставят на Украину дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для них. Точное количество приготовленного к отправке оружия не раскрывается, известна лишь выделенная в этот раз на него сумма — $400 млн.

Госсекретарь США также заявлял, что Вашингтону необходимо продвигать свои нормы и стандарты в информационной сфере с позиции силы.

Ранее в США заявили, что для вступления Украины в НАТО нет подходящих условий.