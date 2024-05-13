Украинский футболист рассказал о получении паспорта России

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из Второй лиги, рассказал о получении российского паспорта и ответил, готов ли к тому, что его лишат украинского гражданства. Его слова приводит Sport24.

«Я ничего не нарушал. И от украинского гражданства не отказывался. Они не имеют права лишать меня гражданства. Только если провернут все по каким-то новым правилам. Тут я уже ничего не поделаю. Сегодня я полноценный гражданин Российской Федерации. Сейчас это приоритет, здесь не пользуюсь украинским паспортом. Самое главное, чтобы у меня не забрали российский паспорт», — заявил он.

Футболист родился под Мариуполем. Он — воспитанник «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Мариуполя». До 2022 года он выступал за украинские команды, после этого имел опыт выступлений в Латвии, Казахстане и Австрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям после начала СВО. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

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