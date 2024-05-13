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Премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической и призвал увеличить помощь Киеву

Премьер Финляндии Орпо: ситуация на Украине является критической

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал ситуацию на Украине критической и выступил с призывом увеличить военную помощь Киеву. Об этом, ссылаясь на прошедшею в Стокгольме пресс-конференцию глав правительств стран Северной Европы и ФРГ, сообщает ТАСС.

По словам Орпо, ситуация на Украине является критической, и это касается не только ее безопасности, но и безопасности европейских государств. Поэтому необходимы срочные действия по оказанию помощи Киеву. Орпо подчеркнул, что Финляндия и другие страны Северной Европы твердо намерены помогать Украине столько, сколько потребуется. Премьер-министр призвал остальные государства Европы делать то же самое.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии с тех пор, как они присоединились к Североатлантическому альянсу (НАТО), несут все больше угроз безопасности России.

Ранее Финляндия заявила о готовности к долгосрочному кризису с Россией.

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