Премьер Финляндии назвал ситуацию на Украине критической и призвал увеличить помощь Киеву

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал ситуацию на Украине критической и выступил с призывом увеличить военную помощь Киеву. Об этом, ссылаясь на прошедшею в Стокгольме пресс-конференцию глав правительств стран Северной Европы и ФРГ, сообщает ТАСС.

По словам Орпо, ситуация на Украине является критической, и это касается не только ее безопасности, но и безопасности европейских государств. Поэтому необходимы срочные действия по оказанию помощи Киеву. Орпо подчеркнул, что Финляндия и другие страны Северной Европы твердо намерены помогать Украине столько, сколько потребуется. Премьер-министр призвал остальные государства Европы делать то же самое.

До этого директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что действия Швеции и Финляндии с тех пор, как они присоединились к Североатлантическому альянсу (НАТО), несут все больше угроз безопасности России.

Ранее Финляндия заявила о готовности к долгосрочному кризису с Россией.