«Фальшивая» Меланья Трамп заявила о новой смертельной угрозе

Актриса и модель Мелани Марден, которая снялась в клипе T. I. в роли первой леди США Меланьи Трамп, заявила, что ей угрожали расправой. Об этом пишет TMZ.

Ранее Марден уже заявляла, что ей угрожали убийством. Тогда она не привела никаких подробностей.

Реклама

На этот раз, пишет TMZ, актриса отправилась в офис шерифа в Западном Голливуде в воскресенье ночью, 21 октября, где пожаловалась на «особенно зловещее» и длинное текстовое сообщение с угрозами, которое пришло ей на телефон. По данным портала, в тексте говорится, что неизвестные наняли киллера.

Отмечается, что в полиции Марден заполнила заявление.