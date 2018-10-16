Во ФСИН отреагировали на сообщения о попадании Сенцова в реанимацию
На сайте Управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу было опубликовано сообщение об ухудшении здоровья осужденного в России за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова.
«В связи с распространением в СМИ информации об ухудшении состояния здоровья осужденного Олега Сенцова сообщаем, что данные сведения не соответствуют действительности», — говорится в тексте официального сообщения.
В ведомстве подчеркнули, что Сенцов находится под наблюдением медицинских работников и не нуждается в госпитализации в реанимационное отделение.
«В настоящее время состояние его здоровья медицинскими работниками оценивается как удовлетворительное», — отметили во ФСИН.
Сообщается также, что Сенцов соблюдает в полном объеме рекомендованное врачами-специалистами лечение и питание.