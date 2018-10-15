Джерард Батлер отказался от поездки в Саудовскую Аравию из-за пропажи журналиста

Шотландский киноактер Джерард Батлер принял решение отменить поездку в Саудовскую Аравию, где он должен был участвовать в премьерном показе фильма «Хантер Киллер». Об этом актер сказал в интервью CNN.

По его словам, его решение связано с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

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«Момент не мог бы быть более неподходящим [чем сейчас]», — заявил Батлер.

Он пояснил, что решение о поездке в Саудовскую Аравию в настоящий момент не кажется разумным и команда фильма не хотела бы иметь отношение к происходящему.

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил для разговора невесту пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.