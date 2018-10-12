Альтернативный литературный «Нобель» достался гваделупке

Писательница Мариз Конде из Гваделупы стала обладательницей альтернативной Нобелевской премии по литературе за 2018 год, передает The Guardian.

Новая академия, вручавшая приз, была создана в Швеции экстренно, когда на фоне секс-скандала вокруг мужа одной из членов самораспустилась настоящая Шведская академия.

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Мариз Конде 71 год, она учительница, журналистка, активистка. Премию ей присудили за вдумчивое обращение к эпохе колониализма, исследование традиций и культурного наследия. «Позвольте мне разделить счастье с семьей, друзьями, всем людьми Гваделупы, которые будут рады и тронуты тем, что я получила этот приз. Мы такая маленькая страна, о нас обычно говорят только когда случаются ураганы или землетрясения», — отреагировала писательница.

9 декабря Мариз Конде наградят, и Новая академия прекратит свое существование.

Ранее Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием‍.