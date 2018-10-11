Назван исполнитель роли злодея в «Рэмбо 5»

Deadline узнал, кому досталась роль злодея в фильме «Рэмбо 5: Последняя кровь».

Согласно имеющейся информации, в этом качестве выступит испанский актер Серхио Перис-Менчета. Он известен по сериалам «Снегопад», «Министерство времени» и по фильму «Сама жизнь».

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Отмечается, что съемки фильма уже начались в Болгарии. В новом фильме Джон Рэмбо будет спасать похищенную дочь одного их своих близких друзей и противостоять главе одного из самых крупных мексиканских наркокартелей.

Ранее сообщалось, что американский актер Сильвестр Сталлоне опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о «скором начале» съемок.