Темнокожая актриса не будет играть одну из главных ролей в «Ведьмаке»

Стали известны имена актрис, которые будут играть главные роли в сериале «Ведьмак» по циклу писателя Анджея Сапковского. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В роли Цири, одной из главных героинь романов Сапковского, снимется Фрейя Аллан, которая известна по сериалу «В пустыне смерти». Также отмечается, что что Аня Чалотра из «Жажды странствий» сыграет Йеннифэр.

Ранее на автора «Ведьмака» Лорен Хиссрич обрушилась волна критики из-за объявления о поиске актрисы на роль Цири, из которого следовало, что ее может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств.