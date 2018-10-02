Дело «Седьмой студии» направили в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова в рамках дела «Седьмой студии». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уголовное дело направлено в Мещанский суд Москвы. Дата рассмотрения не называется.

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По версии обвинения, фигуранты дела похитили часть бюджетных денежных средств, выделенных режиссеру Кириллу Серебренникову на финансирование проекта «Платформа». Средства похищались путем заключения фиктивных договоров через АНО «Седьмая студия».

Ранее Следственный комитет завершил расследование дела «Седьмой студии». Фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.