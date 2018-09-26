Галина Польских — о своей госпитализации: сердце проверяют, капельницы ставят

Народная артистка РСФСР Галина Польских внесла ясность в сообщения СМИ о своей госпитализации.

В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что после съемок в трех сериалах устала и проходит плановую проверку. «Дважды в год, весной и осенью, я прохожу плановую проверку, поддерживаю себя: сердце проверяют, капельницы ставлю. Я человек все же уже не молодой», — сказала актриса, заверив, что у нее ничего не болит.

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Сейчас 78-летняя Польских находится в больнице, но больной себя не считает «Привожу себя в порядок, настроение свое. Немножко подлечиваюсь», — поделилась она.

Актриса Галина Польских полюбилась советскому зрителю благодаря фильмам «Я шагаю по Москве», «Тени исчезают в полдень» и др. Сейчас она продолжает сниматься в кино и играть на сцене.