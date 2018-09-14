Монеточка поцеловалась с Якубовичем и получила мультиварку

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) поучаствовала в шоу «Поле Чудес» на Первом канале. Запись игры доступна на сайте телеканала.

В частности, певица преподнесла ведущему шоу Леониду Якубовичу в подарок фигурки, которые изображают его и ее саму, а также получила крепкий поцелуй от ведущего. Кроме того, Монеточке удалось выиграть мультиварку и пройти в финал, после того, как она угадала слово «паршивый».

Ранее вдова режиссера Алексея Балабанова раскритиковала клип Монеточки на песню «90», назвав его «бездарным и плохо снятым». Также ранее своими впечатлениями от съемок в клипе поделилась Татьяна Буланова.