На рэпера 6ix9ine напали на концерте в Москве

В ходе выступления американского рэпера 6ix9ine в Москве на него набросился неизвестный, который позднее стал жертвой избиения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал, ссылаясь на сообщения в соцсетях, указывает, что инцидент произошел на вечеринке Hype Nights. Неизвестный мужчина забрался на сцену и ударил рэпера локтем.

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Сразу после этого на помощь музыканту прибежали еще несколько мужчин, они начали избивать нападавшего. К ним также присоединился сам артист. На кадрах видеозаписи видно, как четверо мужчин ногами бьют лежащего посетителя выступления, в том числе по голове.

В июле рэпер 6ix9ine рассказал о своем похищении и ограблении.