Кикабидзе внес ясность в сообщения о своей госпитализации

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

По его словам, эта информация действительности не соответствует. Ранее он сказал журналисту радиостанции «Говорит Москва» о том, что сейчас лежит в больнице и не будет присутствовать на похоронах народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Однако, по словам Кикабидзе, в момент звонка он просто находился в больнице, его не госпитализировали. Народный артист Грузинской ССР уже шесть лет лечит почки и периодически нуждается в визитах к врачу. Вахтанг Кикабидзе поблагодарил за беспокойство о его здоровье.