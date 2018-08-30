Путин выразил соболезнования в связи в кончиной Кобзона

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью певца Иосифа Кобзона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, президент скорбит в связи с произошедшим.

«Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца», — сказал Песков.

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Ранее московские власти сообщили, что умерший в возрасте 80 лет российский певец Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище 2 сентября.

27 июля 2018 года в СМИ появилась информация, что борющийся с онкологическим заболеванием Кобзон уже неделю находится в больнице в Москве. Позднее сообщалось, что Кобзон находится в коме и его подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Сестра певца опровергла эту информацию. По ее словам, Кобзон находился на плановом лечении.