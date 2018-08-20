Умер Виталий Волович

Народный художник России, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался в возрасте 90 лет, сообщается на сайте городской думы Екатеринбурга.

«Художник с мировым именем, Почетный гражданин Екатеринбурга, заслуженный художник РСФСР, академик Российской академии художеств Виталий Волович скончался сегодня утром, 20 августа 2018 года на 91-ом году жизни», — говорится в сообщении.

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Волович являлся членом Союза художников СССР, членом-корреспондентом Российской академии художеств, Академиком Российской академии художеств, был награжден Золотой медалью академии.

Художник был известен своими иллюстрациями к средневековой литературе, например к «Роману о Тристане и Изольде», «Слову о полку Игореве» и другим произведениям.