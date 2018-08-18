В Москве началась церемония прощания с Успенским

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В Центральном доме литераторов проходит церемония прощания с детским писателем Эдуардом Успенским. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, пришедшие проститься с писателем несут цветы к гробу с телом Успенского. При этом, несмотря на известность автора «Крокодила Гены и его друзей» и «Каникул в Простоквашино», на церемонию прощания пришло мало людей.

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На этот факт также обратил внимание российский телеведущий Леонид Якубович.

«Вот все, кто писал про Успенского, исчезнут, а Эдуард и его книги останутся», — заявил Якубович.

Ранее сообщалось, что похороны Успенского состоятся позже на Троекуровском кладбище.