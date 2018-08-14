Названо имя четвертого наставника шоу «Голос. 60+»

Стало известно, кто станет четвертым наставником музыкального проекта «Голос 60+» для вокалистов старше 60 лет.

В официальном инстаграме проекта «Голос» появилось фото эстрадного исполнителя Льва Лещенко, занявшего одно из судейских кресел.

Шоу «Голос 60+» Первый канал покажет в новом телесезоне. Ранее в прямом эфире «ВКонтакте» организаторы «Голоса» объявили, что наставниками на шоу стали Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе.

Вокальное шоу «Голос» --российская версия международного проекта The Voice. В России также идет шоу «Голос. Дети», пятый сезон которого завершился в апреле.