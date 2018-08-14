Пригожин отреагировал на попытки Вайкуле оправдаться за Крым

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал реакцию певицы Лаймы Вайкуле на критику в ее адрес.

Ранее Вайкуле назвала «зверями и зомби» тех, кто резко осудил ее за нежелание выступать в Крыму. Свое решение она объяснила тем, что европейцам якобы «запрещено» там работать.

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«Плюют в колодец, из которого пили всю свою жизнь. Популярность и славу они получили в Советском Союзе и продолжили это в современной России. Надо же быть объективными. Надо уметь говорить «спасибо», — негодует Пригожин, предлагая Вайкуле извиниться перед всей страной и не называть людей зверями.

По словам Пригожина, сейчас Вайкуле пытается выставить себя в роли жертвы. «Зарабатывает Лайма, к ее сожалению, исключительно в России, в валюте. Представители ближнего зарубежья зарабатывают деньги и туда вывозят, налоги не платят. А мы, люди, живущие в России, платим налоги государству», — сказал Пригожин, призвав певицу уважать Россию и россиян. «Она взрослая умная женщина. Никто на нее не набрасывается, к ней относятся с уважением за ее заслуги», — добавил он.

Также Иосиф Пригожин подчеркнул, что против запрета Лайме Вайкуле въезда куда бы то ни было.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.