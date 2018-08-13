Вайкуле заявила, что слова про Крым придуманы журналистами

Певица Лайма Вайкуле в беседе с каналом «360» прокомментировала критику в свою сторону в связи с высказываниями в адрес российского Крыма.

«Нет повода комментировать, это раздутая ситуация. Я ничего не могу просто комментировать. Это все вранье, что говорили журналисты. Я не буду оправдываться», — сказала Вайкуле.

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В одном из последних интервью Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму ни за какие гонорары, поскольку европейцам это «запрещено».

Ранее российский певец и композитор Олег Газманов прокомментировал решение своей коллеги Лаймы Вайкуле не выступать в российском Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.