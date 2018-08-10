Boston Globe: Билл Мюррей напал на фотографа в ресторане и станцевал

Американский актер Билл Мюррей напал на 71-летнего фотографа Питера Саймона в штате Массачусетс, передает Boston Globe со ссылкой на доклад полиции.

В соответствии с докладом полиции, Саймон фотографировал пару в ресторане, после чего отошел в сторону, чтобы проверить фотографии, и вдруг почувствовал, что его схватили сзади и отшвырнули к стене.

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По словам фотографа, сначала он решил, что это был охранник. Он смог узнать Билла Мюррея только после того, как тот отошел и начал танцевать.

«Он выглядел, как будто был готов меня задушить», — сказал Саймон.

Фотограф также отметил, что актер «выглядит совсем не так, как раньше». В полиции сообщили, что Мюррей объяснил свой поступок тем, что его снимали на камеру, пока он занимался своими делами, однако Саймон отметил, что тот не попал ни на одну фотографию. Он не пострадал в результате произошедшего и не стал выдвигать обвинений.