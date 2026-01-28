Размер шрифта
На Украине без света остались более 700 населенных пунктов

Минэнерго Украины сообщило о 730 обесточенных населенных пунктах в стране
Pavlo Palamarchuk/Reuters

Более 700 населенных пунктов на территории Украины остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго Украины.

«Из-за непогоды полностью или частично обесточены 730 населенных пунктов в одиннадцати областях страны», — сказано в сообщении ведомства.

В Минэнерго Украины отметили, что во всех регионах страны действуют графики ограничения потребления электроэнергии для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей. В ряде областей введены аварийные отключения, при этом перечень регионов не уточняется.

До этого первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Киеве насчитывается 710 тысяч потребителей, которые остаются без света. По его словам, вывести столицу на прогнозируемые графики отключений электроэнергии пока не удается. Шмыгаль отметил, что повреждения энергосистемы носят неравномерный характер, поэтому после восстановления энергоснабжения режимы подачи электричества могут существенно отличаться в разных энергоузлах города.

Ранее украинцы пожелали на день рождения Зеленскому адекватности и скорейшего изгнания.
 
