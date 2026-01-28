Размер шрифта
Премьер Венгрии обвинил Украину в пресечении черты

Орбан: власти Украины перешли черту, но Венгрия продолжит отстаивать интересы
Власти Украины перешли черту, но Венгрия не перестанет бороться против финансирования Киева за счет Евросоюза. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсети Х.

«Украинское руководство перешло черту. Мы не искали конфликта, но уже несколько дней Венгрия находится под прицелом», — сказал политик.

По его словам, ни угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского, ни со стороны главы МИД не остановят Венгрию в отстаивании интересов собственного народа. А именно, Будапешт не будет отправлять деньги Киеву, «потому что они должны быть у венгерских семей», и не допустит запрета на импорт доступных нефти и газа России, указал премьер.

Орбан добавил, что пока в Венгрии у власти стоит патриотическое правительство, решения по этим вопросам не будут приниматься ни в Киеве, ни в Брюсселе.

24 января Орбан заявил, что Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу. Однако премьер подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет».

Ранее Орбан поручил вызвать посла Украины в МИД из-за угроз Киева в адрес Будапешта.
 
