Набиуллина назвала число россиян, оформивших самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установили 21 млн россиян с момента появления услуги. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на всероссийском форуме МФЦ, пишет ТАСС.

«Это очень востребованный сервис. За 10 месяцев 21 млн человек установили это. Это стало возможным, потому что просто сделать через портал госуслуг. Это как раз та самая синергия финансового сектора и госуслуг», — сказала глава регулятора.

До этого директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко в интервью «Газете.Ru» рассказала, что более 20% россиян рассматривают самозапрет на кредиты как способ удержаться от необдуманных займов. По мнению эксперта, для многих граждан это аналог заморозки кредитной карты: решение, которое «страхует от себя самого».

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в свою очередь напомнил, что снятие и повторная установка самозапрета бесплатны.

Ранее сообщалось, что россияне смогут добровольно отказаться от игр в казино и ставок у букмекеров.