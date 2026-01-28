Reuters сообщил о заблуждении по поводу условий США Украине

Reuters: США не пытаются давить на Украину пойти на территориальные уступки РФ

США не указывают украинским властям, что должно быть в мирном соглашении. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, появившееся предположение о том, что Вашингтон пытается принудить Киев пойти на территориальные уступки в сделке с Россией, включая отказ от Донбасса, «вводит в заблуждение».

27 января газета Financial Times сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только при условии, что она согласится на мирную сделку, которая, вероятно, будет включать территориальные уступки.

В этот же день заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о том, что США выдвигают Украине подобные условия. По словам представительницы американской администрации, единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон конфликта для заключения соглашения.

До этого президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что не пойдет на территориальные уступки в рамках мирной сделки с Россией и призвал искать компромисс по этому вопросу.

