Магазинный вор выстрелил в лицо охраннику в Москве

В Москве вор выстрелил в лицо 44-летнему охраннику магазина, который поймал его на хищении. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в спортивном магазине на Дмитровском шоссе. Охранник заметил, как посетитель надел на себя футболку за 2 тысячи рублей и попытался выйти, не оплатив товар. Когда сотрудник попытался его остановить, вор достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо. В результате охранник получил химический ожог глаза, ему потребовалась помощь медиков. Позже он обратился за помощью к полицейским.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого недалеко от места происшествия, им оказался 31-летний житель столицы. У него изъяли украденное и аэрозольный пистолет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ — разбой. Фигуранта арестовали.

