Переговоры о мире на Украине
Общество

Прохожие спасли ребенка, провалившегося под лед на Волге

kp.ru: в Твери тонущего мальчика спасли прохожие
Vitalliy/Shutterstock/FOTODOM

В Твери ребенок скатился с горки и провалился под лед, мальчика спасли прохожие. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел около смотровой площадки, группа детей каталась с горки. Один из мальчиков выкатился на лед и ушел под воду. Его крики услышал один из прохожих и бросился на помощь.

«Он звал папу, когда я обернулся и увидел его в воде, побежал спасать, и двое мужчин ко мне присоединились, один из них тоже провалился, и мы вытащили сначала ребенка, потом взрослого мужчину», — рассказал один из местных жителей.

Медицинская помощь мальчику и его спасителям не потребовалась.

До этого в Дагестане группа детей спасла мальчика, который провалился под лед. Во время прогулки по тонкому льду один из мальчиков провалился в воду. Находящиеся рядом товарищи не растерялись: один из них подбежал и помог пострадавшему выбраться из полыньи, после чего вся группа смогла выйти на берег.

Ранее в Брянске двое детей провалились под лед, катаясь на тюбинге, и не выжили.
 
