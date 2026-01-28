Летевший в Иркутск самолет подал сигнал бедствия над Ханоем

Самолет, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. До этого он подал сигнал бедствия над Ханоем, сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из Нячанга и подал сигнал тревоги, находясь на высоте семи тысяч метров. Сейчас он кружит и вырабатывает топливо. Предполагается, что на борту может быть до 238 пассажиров.

Этот же самолет 23 января экстренно сел в аэропорту китайского города Ланьчжоу. Во время полета Boeing 757-2Q8 подал сигнал 7700, который используется при возникновении чрезвычайной или аварийной ситуации и требует повышенного внимания диспетчерских служб. По информации источников SHOT, причиной мог стать отказ одного из двигателей, однако официального подтверждения этому не приводится.

Перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэродромом, вырабатывая топливо. На борту находились 238 пассажиров.

Ранее следовавший в КНР самолет вернулся в Москву из-за плохого самочувствия пассажирки.