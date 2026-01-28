Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Наука

Найдена неожиданная причина изменений в развитии мозга у современных подростков

ER: загрязненный воздух ускоряет истончение коры головного мозга у подростков
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Длительное вдыхание загрязненного воздуха может влиять на физическое развитие мозга в подростковом возрасте. К такому выводу пришла международная команда ученых. Воздействие мелкодисперсных частиц и диоксида азота связано с ускоренным истончением коры головного мозга — прежде всего в зонах, отвечающих за эмоции и сложное мышление. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Загрязнение воздуха остается глобальной проблемой: по данным ВОЗ, большинство людей в мире дышат воздухом, не соответствующим санитарным нормам. Смесь выхлопных газов, промышленных выбросов и дыма от лесных пожаров может проникать глубоко в лёгкие, попадать в кровоток и, как предполагается, достигать мозга, вызывая воспаление и окислительный стресс.

«Мы хотели понять, как привычные, «нормальные» уровни загрязнения связаны с развитием мозга в подростковом возрасте — периоде, когда он особенно активно перестраивается», — объяснил автор работы Кэлвин Хара, врач-резидент Орегонского университета здравоохранения и науки.

Исследование основано на данных масштабного проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD). В анализ вошли данные 10 947 детей, которым на старте исследования было 9–10 лет. За участниками наблюдали до четырех лет, регулярно проводя МРТ-сканирование мозга и оценивая структуру коры в 68 областях.

Уровень загрязнения воздуха рассчитывали по месту жительства подростков, связывая адреса с данными мониторинга. Ученые анализировали воздействие трех распространенных загрязнителей: частиц PM2.5, диоксида азота (NO₂) и озона (O₃), учитывая при этом социально-экономические факторы семьи и плотность застройки.

Результаты показали, что более высокое содержание PM2.5 и NO₂ связано с более быстрым истончением коры, особенно в лобных и височных долях мозга. Эти области участвуют в планировании, самоконтроле, обработке эмоций и социальных сигналов. При этом для озона подобной связи почти не обнаружили.

«Нас особенно удивило, что изменения проявлялись при уровнях загрязнения, которые считаются обычными. Это говорит о том, что даже относительно низкие концентрации могут быть значимы в чувствительные периоды развития», — отметил Джара.

Авторы подчеркнули, что речь не идет о диагнозах или прямом вреде для конкретного ребенка. Однако даже небольшие сдвиги в развитии мозга, затрагивающие миллионы подростков, могут иметь значение на уровне общественного здоровья.

Ранее врачи предупредили об опасности ночного скрежета зубами.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!