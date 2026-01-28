Найдена неожиданная причина изменений в развитии мозга у современных подростков

Длительное вдыхание загрязненного воздуха может влиять на физическое развитие мозга в подростковом возрасте. К такому выводу пришла международная команда ученых. Воздействие мелкодисперсных частиц и диоксида азота связано с ускоренным истончением коры головного мозга — прежде всего в зонах, отвечающих за эмоции и сложное мышление. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Загрязнение воздуха остается глобальной проблемой: по данным ВОЗ, большинство людей в мире дышат воздухом, не соответствующим санитарным нормам. Смесь выхлопных газов, промышленных выбросов и дыма от лесных пожаров может проникать глубоко в лёгкие, попадать в кровоток и, как предполагается, достигать мозга, вызывая воспаление и окислительный стресс.

«Мы хотели понять, как привычные, «нормальные» уровни загрязнения связаны с развитием мозга в подростковом возрасте — периоде, когда он особенно активно перестраивается», — объяснил автор работы Кэлвин Хара, врач-резидент Орегонского университета здравоохранения и науки.

Исследование основано на данных масштабного проекта Adolescent Brain Cognitive Development Study (ABCD). В анализ вошли данные 10 947 детей, которым на старте исследования было 9–10 лет. За участниками наблюдали до четырех лет, регулярно проводя МРТ-сканирование мозга и оценивая структуру коры в 68 областях.

Уровень загрязнения воздуха рассчитывали по месту жительства подростков, связывая адреса с данными мониторинга. Ученые анализировали воздействие трех распространенных загрязнителей: частиц PM2.5, диоксида азота (NO₂) и озона (O₃), учитывая при этом социально-экономические факторы семьи и плотность застройки.

Результаты показали, что более высокое содержание PM2.5 и NO₂ связано с более быстрым истончением коры, особенно в лобных и височных долях мозга. Эти области участвуют в планировании, самоконтроле, обработке эмоций и социальных сигналов. При этом для озона подобной связи почти не обнаружили.

«Нас особенно удивило, что изменения проявлялись при уровнях загрязнения, которые считаются обычными. Это говорит о том, что даже относительно низкие концентрации могут быть значимы в чувствительные периоды развития», — отметил Джара.

Авторы подчеркнули, что речь не идет о диагнозах или прямом вреде для конкретного ребенка. Однако даже небольшие сдвиги в развитии мозга, затрагивающие миллионы подростков, могут иметь значение на уровне общественного здоровья.

