Иэн Маккеллен полтора часа развлекал зрителей, собравшихся на отмененный спектакль

Британский актер Иэн Маккеллен повредил ногу по дороге на работу, из-за чего представление «Король Лир» в Театре Герцога Йоркского с его участием было отменено. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечается, 79-летний Маккеллен повредил ногу, когда пытался успеть на поезд, чтобы доехать до работы. Он должен был сыграть безумного короля в постановке Театра Герцога Йоркского. Из-за его падения представление было отменено, но Маккеллен сымпровизировал и развлек собравшихся зрителей, отвечая на их вопросы в течение 1,5 часов.

По сообщениям зрителей в соцсетях, он дважды изобразил Гендальфа, а также исполнил несколько сцен из Шекспира. Кроме того, Маккеллен признался что не одобряет микрофонов в театре, так как, по его мнению, они мешают контакту с аудиторией.

Говоря о своей карьере, актер сказал, что выбрал эту стезю, так как это было единственным занятием, в котором он был хорош. Он также пошутил, что любит «покрасоваться». А тем, кто надеется последовать по его стопам, Маккеллен порекомендовал этого не делать.

