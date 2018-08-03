На Эдгарда Запашного во время номера напала тигрица

На дрессировщика Эдгара Запашного во время циркового выступления напала тигрица. Видео инцидента Запашный опубликовал в своем инстаграме.

«А меня сегодня чуть не порвали. Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвет!!!», — рассказал он.

Реклама

На видео видно, что Запашный обернулся на тигра, находившегося у него за спиной, а в этот момент тигрица Жанна прыгнула дрессировщику под ноги и попыталась схватить его. Запашный успел уклониться от животного. Он добавил, что не мог отпрыгнуть назад, так как стоящий за его спиной тигр ему «такого не простил бы».

Ранее заслуженный артист России, дрессировщик Аскольд Запашный попал в одну из столичных больниц.