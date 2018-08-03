Умер Zombie Boy

В Канаде умер тату-модель Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy. Об этом сообщает Le Journal de Montreal со ссылкой на полицию.

По данным полиции, Дженест покончил собой.

Как отмечается, Zombie Boy было 32 года.

Певица Леди Гага в своем твиттере прокомментировала смерть Дженеста.

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По ее словам, самоубийство ее друга Рика является «ошеломительным».

«Если вы испытываете страдания, позвоните другу или семье. Мы обязаны спасти друг друга», — написала Гага.

Она также добавила, что людям стоит вывести психическое здоровье на первый план.

В 2011 году Zombie Boy снялся в клипе Леди Гаги на песню «Born This Way».