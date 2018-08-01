Похищенного кота Бегемота подбросили в театр

Музей-театр «Булгаковский дом», из которого утром 1 августа был похищен талисман и штатный сотрудник учреждения — кот Бегемот — заявил о том, что животное найдено.

Как рассказали сотрудники музея в фейсбуке, черного кота подбросили к Театру Моссовета, но на нем не было ошейника с адресом. «Его подкинули уже без ошейника к Театру Моссовета, где его нашли сотрудники полиции», — написали представители музея, поблагодарив всех неравнодушных за помощь в поисках зверя, названного в честь одного из героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Ранее стало известно, что кота из музея унесла неизвестная женщина со светлыми волосами, не попавшая на камеры видеонаблюдения. Почти сразу же представители «Булгаковского дома» обратились в полицию с заявлением о краже животного.