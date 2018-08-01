«Булгаковский дом» разыскивает кота Бегемота с полицией

Сотрудники московского музея-театра «Булгаковский дом» обратились в полицию с заявлением о краже кота Бегемота — штатного сотрудника музея.

Как рассказала телеканалу «360» хранительница музея по имени Наталья, инцидент произошел в районе 11:00. По словам Натальи, животное унесла с Большой Садовой, 10 в сторону метро женщина средних лет полного телосложения, со светлыми волосами.

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«К сожалению, камер наблюдения нет. Просто был очевидец. Девушка сразу же побежала к охраннику говорить, что кота Бегемота только что схватили и понесли в сторону метро», — рассказала Наталья, добавив, что охранник не смог найти женщину с черным котом в толпе.

Ранее стало известно, что некая женщина унесла с собой кота Бегемота, проживавшего в музее-театре «Булгаковский дом» с 2005 года и названного в честь одного из героев романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Сотрудники музея в фейсбуке рассказали, что уже написано заявление в полицию, и попросили тех, кто встретит животное, обращаться по телефону 8-495-970-06-19.