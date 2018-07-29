Брэд Питт получил за съемки в «Дэдпуле 2» чашку кофе в качестве гонорара

Американский актер Брэд Питт попросил в качестве гонорара за съемки в «Дэдпуле 2» только одну чашку кофе. Об этом исполнитель главной роли Райан Рейнольдс заявил в интервью Entertainment Tonight.

Рейнольдс назвал поступок Питта «самым хорошим, который только можно было совершить». Он также отметил, что не сразу поверил в то, что Питт согласен сниматься бесплатно.

Реклама

«Мне сказали, что он хочет только кофе, и я спросил: «В смысле сеть кофеен или одну чашку кофе?». И мне сказали, что одну чашку кофе», — рассказал Рейнольдс.

По мнению актера, эпизодическая роль Питта в «Дэдпуле 2» — это вызов, поскольку «что может быть более безответственным, чем дать одной из главных кинозвезд мира роль без слов и экранного времени».

Ранее стало известно, кто стал самым прибыльным актером 2018 года.