Кэрри Фишер появится в новых «Звездных войнах»

Героиня умершей в 2016 году актрисы Кэрри Фишер принцесса Лея Органа появится в новом эпизоде «Звездных войн», сообщает Hollywood Reporter.

Режиссер саги Джей Джей Абрамс заявил, что не собирался брать на эту роль другую актрису.

«Мы отчаянно любили Кэрри. Мы не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее на компьютере. С позволения ее дочери мы почтим память Кэрри и ее роли Леи в Эпизоде IX с помощью записей, сделанных на съемках Эпизода VII», — заявил он.

Ранее биографы актрисы Кэрри Фишер рассказали о ее романах с Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри.