«Ъ»: отказавшихся петь на «Нашествии» артистов заменит ансамбль Александрова
По данным издания «Коммерсантъ», отказавшихся от участия в музыкальном фестивале «Нашествие» артистов заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова.
«Это реакция ведомства на демарш», — сообщил источник в Министерстве обороны России.
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Российская группа Distemper в среду, 25 июля, сообщила об отмене своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие».
Также от выступления на фестивале отказалась певица Монеточка, и коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум».