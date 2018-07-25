«Ъ»: отказавшихся петь на «Нашествии» артистов заменит ансамбль Александрова

Кормилицына  Кристина/ТАСС

По данным издания «Коммерсантъ», отказавшихся от участия в музыкальном фестивале «Нашествие» артистов заменит ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова.

«Это реакция ведомства на демарш», — сообщил источник в Министерстве обороны России.

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Российская группа Distemper в среду, 25 июля, сообщила об отмене своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие».

Также от выступления на фестивале отказалась певица Монеточка, и коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум».