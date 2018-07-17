Шварценеггер назвал Трампа «маленьким фанатом» Путина

Американский актер Арнольд Шварценеггер опубликовал в своем твиттере видеообращение, в котором раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа на саммите с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат», — заявил Шварценеггер.

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Актер отметил, что он «ждал» момента, когда Трамп попросит у Путина автограф или совместную фотографию. По его словам, президент «предал страну» во время саммита с Путиным.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля.

Ранее Трамп признал право Германии на участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».