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Начался суд над убившим семерых сослуживцев сержантом ВС РФ

«Ъ»: суд начал рассмотрение дела убившего семь сослуживцев сержанта Лобовикова

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении российского сержанта Дмитрия Лобовикова, обвиняемого в убийстве семерых сослуживцев и покушении на убийство еще десятерых. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По версии следствия, ЧП произошло в ночь с 13 на 14 января 2023 года. Накануне сержант вместе со своими сослуживцами отметил Старый новый год. Затем Лобовиков проверил караулы и якобы остался недоволен.

Вернувшись в казарму, он разбудил солдат и предъявил им претензии. После этого сержант вытащил из кармана гранату РГД-5, выдернул чеку и попросил одного из солдат вставить ее на место. Военнослужащий ответил, что пока не умеет этого делать. Тогда Лобовиков кинул гранату в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения.

В помещении было несколько газовых баллонов, которые взорвались вместе с гранатой. Жертвами ЧП стали семь военных, еще около десяти получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

Лобовиков был задержан. Его обвинили в убийстве двух или более лиц, причинении легких и средних травм, а также незаконном хранении взрывчатых материалов.

На первом слушании прокурор зачитал обвинительное заключение, заявив, что своими действиями сержант причинил ущерб в размере более 7 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Ярославской области начальник ФСИН взорвал гранату в доме знакомых.

Ранее бойца ВСУ застрелили сослуживцы за съемку позиций.

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