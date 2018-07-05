СК проверяет обстоятельства гибели 20-летней звезды «Дома-2»

Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела девушки на севере Москвы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве Юлию Иванову.

Иванова не уточнила личность погибшей, однако в правоохранительных органах подтверждают, что речь идет о бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Полине Лобановой.

В СК подтвердили, что тело было найдено 4 июля 2018 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Авангардной в Москве. Внешних признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Ранее в правоохранительных органах предположили, что причиной гибели могла стать сердечная недостаточность.