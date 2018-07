Опубликован список лучших летних песен

Издание The Fader опубликовало топ-13 лучших летних песен.

В рейтинг вошли как современные, так и ностальгические треки. «Если вы все еще подыскиваете саундтрек для предстоящих денечков, то вот он», — говорят авторы списка, который возглавила композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин».

Реклама

Также в топ-13 вошли композиции Cruel Summer группы Bananarama, Summertime Sadness Ланы Дель Рей, Soak Up The Sun Шерил Кроу, еще одна Summer Nights, но на этот раз в исполнении рэпера Lil Rob. Кроме того, в списке есть песни Steal My Sunshine группы Len, Teenage Dream певицы Кэти Перри, Sunshine хип-хоп-исполнителя Lil' Flip, Corona And Lime другого рэпера — Швейз, Summertime от Vybz Kartel, It Was A Good Day от Ice Cube, Summer Girls группы LFO и Tonite диджея DJ Quik.

Ранее Бейонсе возглавила топ-100 песен века.